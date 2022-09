Após quase quatro meses, o Vila Nova deixou a zona de rebaixamento da Série B. O Tigre venceu o Brusque por 1 a 0 neste sábado (17), fora de casa, no Estádio Augusto Bauer, em Brusque, chegou aos 34 pontos e vai ficar fora do Z4 pela primeira vez após 21 rodadas.

É a segunda vitória seguida do Vila Nova na Série B, algo que o clube goiano consegue pela primeira vez só agora, na 30ª rodada da competição. Após bater o Guarani, de virada, vence o Brusque e segue vivo na luta contra a queda para a Série C.

Nas últimas 12 partidas, o Vila Nova tem apenas uma derrota. É a sexta vitória do clube na Série B, a quinta com o técnico Allan Aal e no 2º turno - a única vitória que conseguiu no 1º turno foi com Higo Magalhães.

Leia também:

+ Classificação atualizada da Série B

Restam oito jogos para o Tigre buscar a permanência. Na próxima rodada, pega o CRB em casa, no OBA, na próxima quinta-feira (22), às 21h30.

O jogo

O Vila Nova entrou no jogo com o mesmo time que iniciou a partida contra o Guarani, na rodada anterior. Matheus Mancini, que tinha tido sua primeira chance como titular e marcou gol no jogo, foi mantido.

O Vila Nova não perdeu tempo para buscar o resultado e chegou ao gol muito rápido. Aos 3 minutos, o veterano Wagner marcou o segundo gol dele pelo clube.

O meia, que se tornou o cara da bola parada do Tigrão, teve cobrança de falta no setor direito, em longa distância. Ele cruzou para a área, mas houve uma indecisão do goleiro, que esperava Daniel Amorim atacar a bola. O atacante do Vila não alcançaou, a bola quicou e entrou.

Nos minutos seguintes, o goleiro Tony segurou o Tigre em vantagem. Aos 8 minutos, Patrick finalizou para defesa. Aos 11, Tony salvou o Vila Nova em novo chute de Patrick, que recebeu na frente do goleiro após Rafael Donato não cortar o passe.

Antes disso, Alex Silva levou perigo ao Brusque num lance esquisito. Da direita, o lateral arriscou o chute alto em direção ao gol. A bola quica na frente do goleiro e quase o encobriu. Belliato ficou com a bola em cima da linha.

Até o fim do primeiro tempo, Luiz Antônio foi quem teve mais uma chance, ao chutar cruzado da direita assustando o Vila Nova, que perdeu o atacante Kaio Nunes, lesionado, na etapa.

O segundo tempo foi todo de pressão do Brusque em busca do empate. Tony salvou o Tigre.

Aos 8 minutos, houve perigo na área do Vila após cruzamento no escanteio. Donato caiu na área e virou uma confusão de defensor querendo tirar e o Brusque querendo finalizar. Aos 12, Pará foi lançado na direita, invadiu a área e chutou no alto, forte. Tony fez uma defesaça. No mesmo local, Jailson teve chance aos 22, chutou por cima. Tony ainda se lançou numa bola aos 45 minutos.

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE: Belliato; Pará (Toty), Ianson, Wallace e Ângelo; Rodolfo, Balotelli (Jailson) e Luiz Antônio (Felipe Manoel); Franklin Mascote (Crislan), Patrick e Fernandinho (Paulo Baya). Técnico: Gilson Kleina

VILA NOVA: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Matheus Mancini e Willian Formiga; Sousa, Jean Martin (Romário) e Wagner (Ralf); Dentinho, Kaio Nunes (Bruno Cabral) e Daniel Amorim (Riquelme). Técnico: Allan Aal

Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC)

Data: 17/9/2022 (sábado)

Horário: 16h30

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Rener Santos de Carvalho (AC)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR-FIFA/RJ)

Gol: Wagner (3'/1ºT)