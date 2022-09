O Vila Nova segue a boa campanha de recuperação na Série B e vai terminar a 11ª rodada do 2º turno entre as principais colocações da competição nacional, considerado apenas o returno. No geral, o Tigre ainda está na zona de rebaixamento, mas com confiança elevada pela permanência após a vitória, de virada por 2 a 1, sobre o Guarani, na terça (6).

A equipe colorada chegou aos 17 pontos no 2º turno, três pontos a mais do que conquistou no 1º turno, e vai terminar a 29ª rodada com campanha de acesso no returno. A pontuação é a mesma do Ituano e Cruzeiro, e um a mais do que o Bahia - a Ponte Preta pode chegar aos 17 pontos no 2º turno se vencer o Sport no complemento da rodada.

Neste 2º turno, o Vila Nova venceu quatro vezes desde o início da metade final da competição. O time também empatou cinco partidas e perdeu apenas um duelo. Essa campanha deixa o time colorado vivo na busca pela permanência e traz tranquilidade ao ambiente vilanovense, que terá 10 dias de preparação para o próximo jogo.

O próximo compromisso do Vila Nova será um novo confronto direto, desta vez contra o Brusque, fora de casa. A partida será disputada no dia 17 (sábado), no Augusto Bauer, a partir das 16h30.

Até lá, o time colorado secará rivais para chegar na 30ª rodada com chance de sair da zona de rebaixamento pela primeira vez desde a 9ª rodada.

No complemento da 29ª rodada, o Vila Nova torcerá contra o Brusque, que visita o Náutico, o CSA, que tem clássico diante do CRB, a Chapecoense, que visita o Londrina, e o Operário-PR, que joga contra o líder Cruzeiro no Mineirão. Se dois desses times tropeçarem, o Tigre chegará na próxima rodada com chance de sair do Z4.