Dono do melhor aproveitamento nas últimas dez rodadas, entre os concorrentes que correm o maior risco de queda à Série C, o Vila Nova não quer perder o foco após deixar a zona de rebaixamento da Série B. O clube pretende manter o ritmo nas oito rodadas que restam para buscar a permanência.

Quando foi derrotado pelo Grêmio, há três rodadas, e teve interrompida uma sequência de invencibilidade de nove jogos, o Vila Nova tinha pela frente dois confrontos diretos que sinalizariam a vida do clube na reta final da Série B. Ficaria em uma situação delicada demais na tabela ou poderia respirar fora do Z4.

Os jogadores colorados conseguiram dar a resposta que comissão técnica, diretoria e, principalmente, torcida esperavam e conquistaram duas vitórias, contra Guarani e Brusque. Com isso, entre os oito clubes com maior risco de rebaixamento, segundo as estatísticas do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Vila Nova é o que atravessa a melhor fase e que dá sinais mais claros que vai evitar mais um descenso em sua história.

Nos últimos dez jogos, o Vila Nova teve aproveitamento de 56,67% dos 30 pontos disputados. O time colorado paga pelo início muito ruim na competição nacional. Se tivesse conseguido este aproveitamento ao longo das 30 rodadas da Série B, estaria no G4, pois o rendimento do Tigre neste recorte dos últimos dez jogos é semelhante ao desempenho do Bahia em todo o campeonato.

O discurso dentro do Vila Nova é de alívio pela volta por cima obtida nessas últimas rodadas. Apesar disso, o alerta está ligado para que o alívio não se torne relaxamento.

A explicação é que a disputa está muito equilibrada na parte inferior da tabela. “Ainda faltam oito rodadas e são oito finais para gente. Estamos encarando todos os jogos como uma final, são finais de Libertadores e de Copa do Mundo”, detalhou o goleiro Tony, um dos destaques colorados nas vitórias sobre Guarani e Brusque com defesas difíceis que asseguraram pontos.

O Vila Nova recebe o CRB no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, na próxima quinta-feira (22), às 21h30, pela 31ª rodada da Série B. Além do clube alagoano, o Vila Nova ainda enfrenta, até o encerramento da competição: Operário-PR (fora), Criciúma (casa), Ponte Preta (fora), Cruzeiro (casa), Bahia (fora), CSA (casa) e Sport (casa).