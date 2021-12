Esporte Vila Nova muda a zaga para jogo de ida da final da Copa Verde Renato retorna de suspensão e será titular contra o Remo, nesta quarta-feira (8)

O Vila Nova terá uma mudança no time titular para o jogo de ida da final da Copa Verde, contra o Remo. O zagueiro Renato retorna ao time após cumprir suspensão diante do Novo Mutum-MT. Com a entrada do defensor, o Vila Nova será escalado com: Georgemy; André Krobel, Renato, Rafael Donato e Bruno Collaço; Moacir, Pedro Bambu e Tiago Real; Alesson, Clayton e Diego ...