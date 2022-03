Esporte Vila Nova não quer se expor, mas diz que vai buscar o gol no Accioly Intuito colorado é encarar o Dragão de uma forma equilibrada, mas sem tirar do horizonte a possibilidade de vitória

Um duelo de 180 minutos é como um jogo de xadrez entre duas equipes. A estratégia pode ser fundamental para o sucesso. O Vila Nova sabe disso e aposta no equilíbrio e na inteligência para voltar a ser finalista do Campeonato Goiano. Isso não significa que o time colorado vai se abdicar do ataque jogando em terreno adversário neste sábado (19), no Estádio Antônio Accioly...