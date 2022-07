Se aproveitando de erros do Vila Nova, o líder Cruzeiro não teve dificuldades para derrotar o time colorado, por 2 a 0, e afundar o Tigre ainda mais na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, em partida disputada na noite desta sexta-feira (1º de julho), em Belo Horizonte.

Assim, a folhinha virada no calendário para um novo mês não trouxe novos ares para o Vila Nova. Com a derrota para a Raposa, o time colorado chegou a 11 jogos sem vitórias na temporada e já sabe que vai completar dois meses de jejum sem comemorar três pontos, uma vez que volta a campo no dia 8 de julho diante do Bahia, em casa, na próxima sexta-feira, às 19 horas.

O revés, apesar de ser um resultado normal diante do líder do campeonato, azeda ainda mais a situação do técnico Dado Cavalcanti, que chegou no clube no dia 15 de maio e não conquistou uma vitória sequer após nove jogos. Do outro lado, a equipe celeste, capitaneada pelo pentacampeão Ronaldo “Fenômeno” segue seu voo de cruzeiro dentro da Série B a caminho do retorno à Série A.

Apesar de mais uma derrota na competição, o Vila Nova, que ocupa a 20ª colocação, com 12 pontos, ainda está a apenas três pontos do 16º colocado, o Náutico, que é a primeira equipe que aparece fora da zona do rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro chega a 37 pontos e abre incríveis 16 pontos em relação ao Sport, que ocupa a 5ª colocação e é a primeira equipe fora do grupo de acesso à elite nacional.

A missão do Vila Nova era quebrar a invencibilidade do líder Cruzeiro no Mineirão para se reabilitar na Série B. Era uma tarefa complicada, mas o Vila Nova se assanhou logo aos três minutos em bola esticada para Pablo Dyego, que finalizou para fora.

Em situação precária na competição, com a lanterna na mão, o Tigre não podia desperdiçar esse tipo de oportunidade. O castigo foi quase imediato. Aos oito minutos, a Raposa chegou ao primeiro gol na partida. Após cobrança de falta pela direita, o zagueiro Wagner Leonardo se antecipou e desviou de cabeça. A bola ainda beijou a trave direita e morreu no fundo do gol.

Apesar do duro golpe, o Vila Nova não se abateu como esperado. O time colorado continuou valente em campo e dividindo jogadas com alta dose de energia. O Vila Nova terminou o 1º tempo com uma finalização a mais que o Cruzeiro, mas a falta de pontaria e de tranquilidade para concluir as jogadas afetavam muito a equipe goiana.

A esperança de uma reação no 2º tempo durou 20 segundos. O zagueiro Rafael Donato errou passe na saída de bola e armou o contra-ataque para o Cruzeiro. Luvannor tentou duas vezes para vencer Tony e ampliar o placar. O Tigre estava em apuros mais uma vez.

O time colorado tentou reagir, mas não teve forças para superar a marcação do Cruzeiro. O auxiliar técnico, Pedro Gama, fez substituições para colocar o time para frente, mas foram infrutíferas e a derrota foi inevitável.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Edina Alves Batista (FIFA/SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (FIFA/SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA/DF)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Gols: Wagner Leonardo aos 8’ do 1º tempo e Luvannor aos 20 segundos do 2º tempo (Cruzeiro)

Cruzeiro: Rafael Cabral; Zé Ivaldo (Rômulo), Oliveira e Wagner Leonardo; Geovane Jesus (Léo Pais), Neto Moura, Filipe Machado e Matheus Bidu; Daniel Júnior (Adriano), Luvannor (Fernando Canesin) e Edu (Rodolfo). Técnico: Paulo Pezzolano

Vila Nova: Tony; Pedro Bambu (Diogo), Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Ralf (Marlone), Pablo Roberto (Daniel Amorim) e Arthur Rezende; Matheuzinho, Pablo Dyego (Rubens) e Diego Tavares. Técnico: Pedro Gama