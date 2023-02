Alvo de investigação no âmbito da Operação Penalidade Máxima, o volante Gabriel Domingos segue no elenco do Vila Nova. O clube colorado não tem convicção sobre a culpa do atleta no esquema que tentou manipular resultado da partida entre Vila Nova e Sport, no OBA, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Até o momento, o clube entende que o jogador não teve culpa ao emprestar a conta bancária para que o volante Romário recebesse adiantamento parte da operação envolvendo a aposta esportiva fraudulenta.

Pelas informações apuradas pelo clube no desenrolar dos fatos e pela conduta do atleta no dia a dia do clube, o Vila Nova quer ter cuidado com Gabriel Domingos para não cometer injustiças e deixa a apuração sobre a participação, ou não, do jogador no esquema com os órgãos competentes.

Leia também:

+ Ex-Vila Nova é alvo de operação que investiga manipulação de resultados na Série B

+ Operação do MP-GO mira grupo suspeito de manipular resultados na Série B do Brasileiro

+ Vila Nova foi quem denunciou o esquema ao MP-GO

"A pessoa que depositou esse dinheiro fala que esse atleta que recebeu (Gabriel Domingos) não tinha nada a ver com o negócio. Até que prove o contrário, o Domingos teria recebido em sua conta valores porque o outro atleta (Romário) tinha pedido uma conta emprestada porque a conta dele estava bloqueada. Esse é uma situação que tem de ser apurada pela persecução penal, nós temos de ter cuidado para não sermos injustos", frisou Hugo Jorge Bravo.

A diretoria colorada, no entanto, não sinalizou com qualquer apoio jurídico para o atleta na sequência da investigação e se coloca sempre à disposição das autoridades para contribuir.