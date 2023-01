Vila Nova e Atlético-GO empataram por 2 a 2, na tarde deste domingo (22). A partida foi movimentada nos dois tempos no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), com quatro gols, a manutenção da liderança pelo time atleticano e da invencibilidade das duas equipes, as únicas que ainda permanecem sem derrotas depois de quatro rodadas do Estadual.

O clássico teve bons momentos, um artilheiro como protagonista (o atacante Luiz Fernando, autor de dois gols), um lance involuntário (gol contra de Emerson Santos), o empate festejado no final da partida (gol de Sousa, aos 46 minutos do segundo tempo) e um lance que gerou reclamações coloradas, na entrada dura de Thiago Medeiros sobre o lateral Marcelinho – o Vila pediu pênalti, mas o árbitro Osimar Moreira viu falta fora da área.

A distância entre os dois clubes, em termos de pontuação, se manteve nos quatro pontos de antes – 10 para o rubro-negro contra 6 pontos colorados. É a primeira vez que o Dragão deixa de vencer em 2023, enquanto o Tigre empata o terceiro jogo consecutivo.

O segundo gol de empate, marcado pelo volante Sousa aos 46 minutos do segundo tempo, foi festejado, pois evitou a derrota em casa e mexeu com uma torcida desconfiada da equipe por causa dos tropeços nos jogos importantes e decisivos.

No clássico, Luiz Fernando colocou o Dragão duas vezes à frente no placar, no início primeiro e do segundo tempo. É a primeira vez que o atacante balança as redes do Vila Nova desde 2015. Luiz Fernando dividiu o protagonismo da partida com o goleiro Ronaldo, que fez defesas precisas na terceira atuação seguida. Ao mesmo tempo, a equipe vilanovense teve a perda do zagueiro e capitão Rafael Donato nos minutos iniciais, com lesão muscular.

Outro zagueiro e capitão que saiu de campo com lamentos é Emerson Santos, autor do gol contra quando o Atlético-GO vencia por 1 a 0. Ronaldo fez a defesa, mas a bola tocou no pé do jogador atleticano e entrou, aos 33 minutos do primeiro tempo.

Quando parecia que o Dragão sairia vitorioso, Sousa cabeceou no canto oposto de Ronaldo, estático no lance, aos 46 minutos da etapa final. Um resultado com formas diferentes de ser avaliado.

“Na minha concepção, (resultado) foi injusto. Mas não tem justiça no futebol”, comentou o técnico do Vila Nova, Claudinei Oliveira. Segundo ele, no futebol é preciso fechar os jogos com vitória. “Não gosto muito de empate no futebol. Quando você está melhor que o adversário, tem de fazer os gols”, lamentou o treinador vilanovense.

Claudinei também justificou a presença de Marlone, discreto, em boa parte do jogo, enquanto o jovem prata da casa João Lucas só foi lançado no segundo tempo. “No momento, precisamos dos mais cascudos.” Isso reforça ainda a presença do lateral Diego Renan na esquerda, no lado em que duas vezes Airton cruzou para os gols de Luiz Fernando.

No Dragão, no segundo clássico em dois domingos seguidos – Goiás (2 a 1) e Vila Nova (2 a 2) -, a ausência do volante Gabriel Baralhas foi sentida. Destaque nos últimos recentes e titular do time que disputou torneios pesados desde 2020, Baralhas foi negociado com o Inter no sábado (21). Para o técnico Eduardo Sousa, o clube precisa e está no mercado atrás de dois volantes para repor a saída de Gabriel.

“De modo geral, o resultado foi justo”, na opinião de Eduardo Souza. “Falei para os atletas que, após o rebaixamento (para Série B), começar o ano com estes resultados é importante. Agora, o campeonato muda para nós. De sete jogos que teremos, cinco serão em casa”, disse o técnico atleticano, sobre a tabela que prevê jogos no Estádio Antonio Accioly com Anápolis, Aparecidense, Crac, Morrinhos e Goianésia, além do clássico com o Goiânia no Olímpico.

O Dragão vai fazer apenas uma viagem curta no restante da 1ª fase para enfrentar o Inhumas.

Leia também:

- Goianão: Goiânia comemora ascensão na tabela e distância do Z2

- Vila Nova e Atlético-GO empatam em clássico de quatro gols no OBA