Esporte Vila Nova negocia volante com clube japonês Dudu, de 24 anos, vai assinar contrato com o Júbilo Iwata após passar por exames médicos. Vínculo deve ser de três anos

O volante Dudu, de 24 anos, está de saída do Vila Nova para o futebol japonês. O jogador teve parte dos direitos econômicos negociada com o Júbilo Iwata, e o Tigre permanece com 20% do atleta. O clube colorado e o Júbilo Iwata afirmaram que o meio-campista ainda vai passar por avaliação médica. No Twitter, a equipe do Japão disse que, após os resultados, o contra...