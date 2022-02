Esporte Vila Nova: o que muda no ataque com Rubens titular Com saída de Clayton, reforço colorado para 2022 vai atuar mais e oferece perfil um pouco diferente

O ataque do Vila Nova terá novo período de adaptação com a saída do atacante Clayton, que foi emprestado para o Coritiba, e efetivação de Rubens como titular com a camisa 9 do Tigre. Apesar de algumas semelhanças em características de jogo, os atletas também têm diferenças que podem mudar a dinâmica do ataque colorado.Rubens e Clayton já mostraram poder de finalização,...