O Vila Nova solicitou à CBF que o jogo contra o Ituano seja transferido para o Estádio Serra Dourada. O principal palco do futebol goiano deve ser a nova casa do Tigre na sequência da Série B. O pedido foi feito na terça-feira (26) e o clube colorado aguarda retorno da entidade. A partida está prevista para ser disputada no dia 6 de agosto.

Outro pedido de alteração é no horário do jogo. A previsão inicial é que o jogo seja disputado às 19 horas, mas no pedido o Vila Nova solicitou mudança para 16 horas ou 16h30. Essa alteração, porém, depende de autorização da detentora dos direitos de transmissão da Série B.

A solicitação da mudança ocorreu dias após a vitória do Vila Nova contra o Vasco, no Serra Dourada. O triunfo encerrou com a sequência de 14 jogos do Tigre sem vencer na temporada.

Se depender da vontade de Arthur Rezende, o Vila Nova jogará no Estádio Serra Dourada até o final da Série B. O volante entende que vencer o Vasco, por 1 a 0, no principal palco do futebol goiano fez bem ao time colorado e pode ajudar a equipe na busca por resultados na tentativa de recuperação na competição nacional.

“O OBA é nossa casa, a gente teve essa mudança agora (contra o Vasco) e conseguimos a vitória. A mudança foi boa pela vitória. Se for da vontade da diretoria continuar jogando no Serra, vai ser bom para a gente ter uma recuperação no campeonato. Foi importante ter feito bom jogo contra o Vasco, e eu prefiro continuar no Serra agora. Será importante para a gente ter uma sequência de vitórias na competição”, justificou Arthur Rezende.

Neste ano, o Vila Nova mandou três jogos no Serra Dourada. A única derrota ocorreu para o Fluminense, por 2 a 0, na Copa do Brasil. Pela Série B, o Tigre empatou sem gols com o Grêmio e venceu o Vasco, por 1 a 0.