O Vila Nova empatou por 0 a 0 com o Novorizontino na abertura da 2ª rodada da Série B, no OBA. Em noite de atuação ruim e jogo truncado, o Tigre parou no travessão do time paulista em duas ocasiões e segue sem vencer na Segundona após dois jogos.



O resultado mantém a invencibilidade colorada como mandante, agora de 22 jogos. O Tigre chegou aos 2 pontos, enquanto o Novorizontino pontuou pela primeira vez na estreia da equipe na Série B.

O próximo compromisso do Vila Nova será pela Copa do Brasil. O time colorado terá seis dias livres de preparação para o confronto contra o Fluminense, pelo jogo de ida da 3ª fase do torneio nacional. O duelo será disputado no Maracanã, a partir das 21h30 da próxima terça-feira (19).



Pela Série B, a equipe colorada volta a campo no dia 23 (sábado) deste mês, às 19 horas. O Vila Nova visita o Ituano, no estádio Novelli Júnior, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro jogo entre as equipes desde o duelo do acesso da equipe goiana pela Série C de 2020.



JOGO ESTUDADO

O duelo no OBA começou truncado e de muito estudo. Com variações de bloco médio e baixo, o Novorizontino limitou espaços para os jogadores criativos do Vila Nova, que demoraram a passar pela forte marcação paulista.



POUCAS CHANCES

Quando construiu jogadas a partir de passes rápidos, o Vila Nova furou a marcação do Novorizontino e levou perigo à meta do goleiro Giovanni. A primeira finalização a gol da partida foi colorada, aos 28 minutos do 1° tempo com Victor Andrade.



A melhor chance do 1° tempo também foi do Vila Nova. Aos 31 minutos, depois de jogada individual, o volante Pablo Roberto arriscou dentro da área e contou com desvio da marcação. A bola explodiu no travessão do Novorizontino.



VAR EM AÇÃO

O retorno do intervalo não mudou o panorama do jogo. Com mais posse de bola, o Vila Nova ocupou o campo de ataque, mas seguiu com dificuldades de passar pela defesa do Novorizontino. Na bola parada, o Tigre assustou em cruzamentos de faltas levantadas e escanteios, mas a melhor chance foi em jogada de velocidade aos 16 minutos.



Pablo Dyego foi lançado no campo ataque e cruzou na direção da pequena área, o goleiro Giovanni afastou e a bola bateu no zagueiro Walber. O árbitro Ivan Junior/AM sinalizou pênalti após possível toque de mão. Orientado a revisar o lance pelo VAR Adriano Milczvski/PR, o árbitro anulou a penalidade após confirmar que a bola bateu no ombro do defensor.



ERROS NO ATAQUE

Vila Nova e Novorizontino não estavam com a pontaria em dia. Nas poucas chances claras que conseguiram criar, esbarraram em passes errados, tomadas de decisões ruins nas conclusões das jogadas e erros de finalizações. O resultado foi de um jogo sem gols no OBA, apesar do Tigre ter acertado o travessão adversário aos 43 minutos do 2° tempo, após chute de Jean Silva.



FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 2ª rodada

Jogo: Vila Nova x Novorizontino

Local: estádio Onésio Brasileiro Alvarenga/GO

Data: 12/4/2022

Horário: 19 horas



Árbitro: Ivan da Silva Guimarães Junior/AM

Assistentes: Marcos Santos Vieira/MA e Uesclei Regison Pereira dos Santos/MA

VAR: Adriano Milczvski/PR



VILA NOVA: Georgemy; Alex Silva, Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Rafinha (Daniel Amorim), Pablo Roberto e Arthur Rezende; Matheuzinho (Jean Silva), Victor Andrade (João Lucas) e Pablo Dyego (Ebere). Técnico: Higo Magalhães.



NOVORIZONTINO: Giovani; Willean Lepo, Joílson, Walber e Romário; Bruno Silva (Barba), Gustavo Bochecha e Danielzinho (Romulo); Douglas Baggio (Léo Tocantins), Quirino (Diego Torres) e Lucas Tocantins (Cléo Silva). Técnico: Allan Aal.



Cartões amarelos: Rafinha, Arthur Rezende (Vila Nova), Lucas Tocantins (Novorizontino).