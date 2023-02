O Vila Nova criou chances, foi melhor no jogo contra o Grêmio Anápolis, mas parou no goleiro Márcio Victor e empatou por 0 a 0 com a Raposa em duelo válido pela 7ª rodada do Goianão. Em casa, o Tigre teve as melhores oportunidades, mas não conseguiu passar pelo camisa 1 da equipe visitante, que saiu de campo como destaque da partida.

Com o resultado, o Vila Nova perde a chance de assumir a 3ª colocação e chega aos 10 pontos. O Tigre aguarda o complemento dos jogos desta quarta-feira (1º) para definir sua colocação na tabela. O Grêmio Anápolis, por sua vez, pontua pelo segundo jogo seguido, chega aos 4 pontos, mas permanece na última posição.

Pela 8ª rodada, Vila Nova e Grêmio Anápolis voltam a campo no final de semana. No sábado (4), o Tigre encara o Goianésia, fora de casa, a partir das 16 horas, no estádio Valdeir José de Oliveira. No mesmo horário, mas no domingo (5), a Raposa volta para Goiânia para desta vez encarar o Goiás na Serrinha.

+ Confira a tabela atualizada do Goianão 2023

PRESSÃO DO VILA

O Vila Nova entrou em campo disposto a marcar rápido no OBA. Com nove minutos de jogo, o time colorado finalizou quatro vezes, três na direção do gol. Sousa, com chute de fora da área que passou rente à trave direita do goleiro Márcio Victor e Marlone em arremate da entrada da área, foram os primeiros a tentarem pelo Tigre.

Neto Pessoa e Guilherme Parede acertaram o alvo, mas o goleiro Márcio Victor espalmou as finalizações dos vilanovenses e impediu o gol do Vila Nova no começo da partida no OBA.

PONTARIA RUIM

Com o passar dos minutos, o Vila Nova começou a ter dificuldades para entrar na área do Grêmio Anápolis. Com isso, o Tigre passou a arriscar arremates de fora da área. Guilherme Parede tentou uma vez e levou perigo ao goleiro Márcio Victor, mas foi o volante Sousa que mais finalizou. Em 20 minutos, o camisa 15 arriscou três chutes, mas com pontaria ruim não conseguiu levar perigo à meta da Raposa.

PRIMEIRA BOA CHEGADA

O início do segundo tempo foi parecido do começo da partida. O Vila Nova partiu para cima e pressionou o Grêmio Anápolis na busca pelo primeiro gol. A diferença foi a pontaria colorada, que teve remates bloqueados ou para fora em sua maioria.

Quem chegou com perigo pela primeira vez na partida foi o Grêmio Anápolis. Aos 12 minutos, em contra-ataque, o artilheiro do Goianão, João Celeri, acionou o meia-atacante João Araújo. O camisa 7 bateu na saída do goleiro Vanderlei, que fez uma grande defesa

PERDEU A OPORTUNIDADE

No segundo tempo, o Vila Nova não conseguiu levar o mesmo perigo à meta de Márcio Victor como ocorreu na etapa inicial com a bola rolando. Foi após cobrança de falta que o Tigre fez o goleiro trabalhar. Aos 23 minutos, Diego Renan pegou rebote da batida cobrada por ele e finalizou forte no meio do gol para boa defesa do camisa 1 da Raposa.

PRESSÃO NO FIM

O Vila Nova manteve o ímpeto ofensivo após substituições, criou chances para marcar na reta final do jogo, mas novamente falhou no momento final das jogadas e terminou o duelo sem marcar. Aos 52 minutos, o árbitro Jean Carlos apito pela última vez: 0 a 0 no OBA.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - 7ª rodada

Jogo: Vila Nova 0x0 Grêmio Anápolis

Local: OBA (Goiânia/GO)

Data: 1º/2/2023

Horário: 19h30

Árbitro: Jean Carlos Narciso

Assistentes: Tiego dos Santos e Adriano Mendes

VILA NOVA: Vanderlei; Marcelinho (Rodrigo Gelado), Doma, Carlos Alexandre e Diego Renan; Ralf, Sousa (Hyuri) e Marlone (João Lucas); Lourenço (Vinícius Leite), Neto Pessoa e Guilherme Parede (Wendson). Técnico: Claudinei Oliveira.

GRÊMIO ANÁPOLIS: Márcio Victor; Lucas Lima, Bruno Miguel, Matheus Guedes e Carlos Henrique (Felipe Kauan); Marcos Antônio, João Araújo (Dodó), Willian Daltro e Renato Luís (D’Ávila); Ferreira e João Celeri. Técnico: Glauber Ramos.

Cartões amarelos: Sousa (Vila Nova), D’Ávila, João Celeri, Carlos Henrique e João Araújo (Grêmio Anápolis).

Público pagante: 2.489

Público total: 2.576

Renda: 25.890,00