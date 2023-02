Mesmo com a noite inspirada do goleiro Matheus Cabral, do Inhumas, o Vila Nova fez o dever de casa ao vencer o Inhumas, por 1 a 0, na noite desta terça-feira (7), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em duelo que abriu a 9ª rodada da fase de classificação do Campeonato Goiano.

Com o resultado positivo, o segundo seguido do Tigre na competição, a equipe colorada voltou a ocupar a 3ª colocação na tabela com 16 pontos conquistados. Do outro lado, o Inhumas segue muito ameaçado de rebaixamento com apenas cinco pontos e somente mais duas partidas a cumprir na competição.

Em casa, o Vila Nova queria mostrar ao seu torcedor que o empate com o Grêmio Anápolis, no OBA, tinha sido um desvio no curso natural das coisas. O Tigre começou com uma pressão absurda sobre o Inhumas, mas parava na noite inspirada do goleiro Matheus Cabral e na falta de pontaria dos atacantes em diversos momentos.

O Inhumas se segurava como podia e tentava aproveitar as poucas chances criadas no ataque. Quando chegou com perigo, Allan Paulista finalizou com força e exigiu uma grande defesa do goleiro Vanderlei.

A paciência da torcida no OBA começava a desaparecer porque o cenário ficava parecido com aquele 0 a 0 contra o Grêmio Anápolis, outra equipe da zona do rebaixamento, mas um chute despretensioso de Diego Renan mudou tudo. Aos 42 minutos, o lateral ambidestro, que atuou pelo lado direito, finalizou da entrada da área e acabou vencendo Matheus Cabral.

O Vila Nova voltou para o 2º tempo mais leve e em busca de um conforto maior no placar. Aos 23 minutos, Marlone perdeu gol cara a cara com o goleiro. A torcida chiou bastante com o meia, que já tem sido alvo dos torcedores colorados neste Campeonato Goiano.

A arquibancada colorada voltou a se inflamar aos 31 minutos. Após pressão dentro da área, a bola sobrou limpa para Marcelinho chutar no alto e estufar as redes. Os jogadores comemoraram muito o gol do lateral, mas a jogada foi invalidada com ajudar do VAR Light, estrutura de árbitro de vídeo, liderada por Wilton Pereira Sampaio, que viu impedimento de Guilherme Parede no início da jogada.

O Vila Nova ainda criou mais uma oportunidade com Gabriel Domingos, mas a finalização beliscou o travessão e se perdeu pela linha de fundo. Mais uma vez, o Tigre criou muitas chances de gol, mas não foi eficiente e foi salvo pelo tento marcado por Diego Renan.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA: Vanderlei; Diego Renan (Marcelinho), Eduardo Doma, Jordan e Rodrigo Gelado; Ralf, Sousa (Hyuri) e Marlone (Gabriel Domingos); Lourenço (Matheus Souza), Neto Pessoa e Guilherme Parede (João Lucas). Técnico: Claudinei Oliveira

INHUMAS: Matheus Cabral; Jair Júnior, Douglas, Cris e Zemarcio (João Neto); Weverton Braz, Pedro Thomás e Kiko Alagoano (Keven); Vinícius (Felipe Jesus), Allan Paulista (Lucas Gabriel) e Alex Guedes. Técnico: Augusto Fassina

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (Goiânia)

Árbitro: André Luiz Castro

Assistentes: Cristhian Passos e Edson Antônio

VAR: Wilton Pereira Sampaio

Gol: Diego Renan aos 42’ do 1º tempo (Vila Nova)

Público: 2.596 pagantes

Renda: R$ 27.480,00