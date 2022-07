O Vila Nova perdeu para o CSA na noite desta sexta-feira (15), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), segue na lanterna da Série B, com 13 pontos, e agora está a cinco pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Ituano, que tem 18. Até o fim da penúltima rodada do 1º turno, o Tigre pode ficar a oito pontos do primeiro fora do Z4.

O resultado reabilita o CSA, que não vencia há oito jogos e, por enquanto, deixa o Z4. Com 19 pontos, o time alagoano está em 15º lugar.

Com a derrota desta sexta-feira (15), o Vila Nova completa 12 jogos na Série B (13, na temporada) sem ganhar. É uma das maiores sequências sem vitória do Tigre na Série B de pontos corridos.

O clube iguala a série do ano do último rebaixamento da equipe, 2019, quando também passou 12 partidas sem ganhar. A maior sequência é de 2011, quando o Tigre também foi rebaixado e passou 13 jogos sem vitória.

Foi o segundo jogo do técnico Allan Aal no comando do Vila Nova. Na estreia, o treinador empatou com o Bahia por 1 a 1. Depois, teve uma semana para se preparar para a partida desta sexta-feira (15).

O Vila Nova encerra o turno na próxima segunda-feira (18), fora de casa, contra o Sport, na Ilha do Retiro. Se perder para o rival, que beira o G4 e luta pelo acesso, o Tigre vai amargar seu pior 1º turno da Série B de pontos corridos, formato adotado desde 2006. Até hoje, a pior campanha é a de 2014, ano em que o time somou 14 pontos na primeira metade da competição (4 vitórias, 2 empates e 13 derrotas).

O jogo

O jogo teve uma rotação lenta, com chances não muito claras, nos quase primeiros 20 minutos. Osvaldo logo se mostrou o jogador que mais levaria perigo ao gol colorado no OBA. Ele teve chance, Matheuzinho respondeu, mas a primeira oportunidade clara veio do alto.

Aos 19 minutos, após cobrança de escanteio, o zagueiro Rafael Donato subiu e, do alto de seu 1,95m, cabeceou no travessão.

Osvaldo protagonizou lance que quase complicou o Vila Nova. Aos 35 minutos, o atacante do CSA foi tocado por Tony na área. O árbitro Rodolpho Toski Marques, Fifa do Paraná, não deu, mas foi acionado para rever o lance no monitor. Depois disso, manteve a não marcação do pênalti.

Após o lance polêmico, o gol do CSA demorou pouco. Aos 43, Osvaldo chutou de fora da área no canto direito e Tony não alcançou.

O Tigre voltou com três mudanças logo de cara. Rafinha deu lugar a Pablo, Daniel Amorim foi trocado por Riquelme, que foi flagrado com uma camisa sem escudo. Marlone, que iniciou como titular pela primeira vez, deu lugar a Diego Tavares.

O jogo ficou mais aberto. O Vila Nova conseguiu chegar mais ao ataque, com velocidade, mas, na frente, não conseguia trocar passes que levariam à conclusão.

Aos 13, Matheuzinho cobrou escanteio. Rafael Donato não conseguiu um bom cabeceio, mas desviou. Na sobra, Pablo Dyego cabeceou para fora.

Aos 19 minutos, Riquelme trocou a camisa, colocando uma com o escudo do Vila Nova.

Em uma sobra do lado esquerdo após o cruzamento da direia e o desvio, Willian Formiga finalizou mal e a bola saiu. Aos 26 do segundo tempo, quem teve bola na trave foi o CSA. Lucas Barcelos acertou a trave com uma bomba após passar pela marcação.

O Tigre teve boa chance aos 28, em roubada de bola de Diego Tavares que culminou em conclusão de Pablo Dyego da esquerda, mas o chute saiu em cima do goleiro Carné.

O castigo veio um minuto depois. Rodrigo Rodrigues conseguiu um gol chorado. Depois do passe da esquerda da área de Lucas Barcelos, Rodrigo Rodrigues chutou, a bola bateu na trave, voltou e o jogador, caído, mandou para dentro do gol.

O Vila Nova diminuiu aos 32. Após cruzamento da direita, Rubens cabeceou em cheio para marcar. 2 a 1. O Vila Nova não desistiu até o fim do jogo, mas não conseguiu produzir chances concretas.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 18ª rodada

Jogo: Vila Nova x CSA

Local: OBA (Goiânia/GO)

Data: 15/7/2022

Horário: 21h30

Vila Nova: Tony; Moacir, Renato, Rafael Donato e Willian Formiga; Rafinha (Pablo Roberto), Arthur Rezende e Marlone (Diego Tavares); Matheuzinho (Rubens), Pablo Dyego e Daniel Amorim (Riquelme). Técnico: Allan Aal

CSA: Marcelo Carné; Diego Renan, Wellington Nascimento, Lucão e Edson; Geovane, Giva Santos e Gabriel; Osvaldo (Igor Inocêncio), Lucas Barcelos e Rodrigo Rodrigues (Douglas). Técnico: Alberto Valentim.

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (FIFA/PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos/PR e João Fabio Machado Brischiliari/PR

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior/PE

Gols: Osvaldo (43'/1ºT), Rodrigo Rodrigues (29'/2ºT) e Rubens (32'/2ºT)