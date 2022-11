O Vila Nova, mais uma vez, é vice-campeão da Copa Verde 2022. Nos pênaltis, o Tigre perdeu a decisão regional, neste sábado (19), para o Paysandu. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, sofrendo o gol da igualdade no último lance do jogo, o time colorado caiu nas cobranças de penalidades por 4 a 3. No jogo de ida, houve empate por 0 a 0.

Matheuzinho marcou o gol que abriu o placar no Serra Dourada no primeiro tempo. No último lance, aos 49 minutos do segundo tempo, João Vieira empatou de falta. Nas cobranças, Wagner, Alex Silva e Rafael Donato converteram para o Vila Nova. Sousa bateu na trave, e Diego Tavares chutou para fora. Para o Paysandu, fizeram Marlon, Ricardinho, João Vieira e Patrick Brey. Gabriel Davis perdeu o dele.

O Vila Nova termina a competição invicto - foram duas vitórias e quatro empates em seis partidas. O Tigre passou por três decisões por pênaltis na campanha - venceu duas e foi derrotado em uma, justamente na final.

A derrota ocorre um ano depois de o Vila Nova ser também vice-campeão da Copa Verde ao perder a final de 2021, também nos pênaltis, para o Remo. Esta é a quarta participação do Tigre na Copa Verde.

O Paysandu conqusita o tricampeonato da Copa Verde. Foi campeão também em 2016 e 2018.

Pelo título, o Papão recebe premiação de R$ 150 mil e garante uma vaga direta na 3ª fase da Copa do Brasil de 2023, que reserva aos participantes desta fase uma cota de participação milionária - em 2022, foi de R$ 1,9 milhão.

Equipes para a final

No Vila Nova, Matheuzinho começou no time titular, a única diferença em relação ao time que empatou sem gols com o Paysandu no jogo de ida da final. Wagner ficou no banco. O Papão apareceu para a partida armado no sistema com três zagueiros. A explicação veio de Márcio Fernandes em entrevista à DAZN. "O time do Vila tem bola aérea muito forte, nós precisávamos acrescentar na altura", contou antes do jogo, concluindo que tentava "melhorar essa estatura e ser feliz".

Tony começa trabalhando

Até o meio do primeiro tempo, o Paysandu teve as principais chances do jogo enquanto o Vila Nova esperava e explorada os contra-ataques. Logo aos 3 minutos, Tony precisou trabalhar, alcançando no alto a bola finalizada por Thiago Ennes, de longe.

O Tigre devolveu com uma tentativa de Kaio Nunes de fazer a joada pela esquerda. O atacante limpou a marcação e cruzou, mas quem estava na área não chegou na bola.

Tony salvou o Vila Nova em novo ataque do Paysandu aos 6. Na finalização do Thiago Ennes, o goleiro colorado defendeu finalização de dentro da área.

Contra-ataques

O jogo ficou configurado com o Tigre tentando explorar contra-ataques e o Paysandu tomando as ações do jogo. A partir da metade da etapa, o Vila Nova aparceu com mais força no ataque.

Aos 21, Sousa finalizou da entrada entrada da área e a bola saiu por cima. Matheuzinho cobrou falta, e Neto Pessoa desviou de cabeça, levando perigo.

Placar aberto

O gol saiu aos 25 minutos. Matheuzinho iniciou a jogada, tocando para Neto Pessoa, que invadiu a área e, do lado esquerdo, chutou ao gol. O goleiro deu rebote, prontamente aproveitado por Matheuzinho.

Até o fim da partida, foram chances dos dois lados, com Diego Tavares crescendo no jogo para o Vila Nova, puxando jogadas em velocidade e finalizando com perigo.

Velocidade de Diego Tavares

Foi de Diego Tavares uma ótima chance no início do segundo tempo. Aos 6 minutos, o jogador bateu da direita, de fora da área, e a bola explodiu na trave. O atacante também puxou a jogada pela direita em velocidade e cruzou para trás. Neto Pessoa chegou batendo e a bola foi para fora.

O Paysandu dava espaços depois de abrir mão do sistema com três zagueiros, com a saída de um defensor para a entrada do atacante Danrlei no intervalo.

O jogo ficou truncado em boa parte do segundo tempo. Matheuzinho exigiu defesa de Thiago Coelho em cobrança de falta, pouco antes de deixar o gramado com o nome gritado pela torcida no Serra Dourada.

Thiago Coelho ainda salvou o Paysandu aos 37 minutos com três defesas em finalizações no mesmo lance.

Em cobrança de falta no último lance do jogo, João Vieira cobrou falta e marcou no canto esquerdo gol de Tony. Empate no apagar das luzes que levou a decisão para os pênaltis.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Jordan e Willian Formiga (Jefferson); Ralf, Sousa e Matheuzinho (Wagner); Diego Tavares, Neto Pessoa (Alisson Cassiano) e Kaio Nunes (Matheus Souza). Técnico: Allan Aal

PAYSANDU: Thiago Coelho; Lucas Costa (Danrlei), Genílson e Naylhor; Thiago Ennes (Gabriel Davis), Mikael (Ricardinho), João Vieira, José Aldo (Dioguinho) e Patrick Brey; Robinho (Batista) e Marlon. Técnico: Márcio Fernandes

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Data: 19/11/2022 (sábado)

Horário: 19 horas

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Assistentes: Marcos dos Santos Brito (MS) e Marcelo Grando (MS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA/SP)

Gol: Matheuzinho, aos 25' do 1º tempo; João Vieira, aos 49' do 2º tempo

Público total: 24.591

Público pagante: 23.782

Renda: R$ 496.410,00