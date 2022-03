Esporte Vila Nova perde para time mineiro na despedida da Superliga B Time colorado, que disputou o torneio pelo segundo ano seguido, terminou a competição na penúltima colocação

O Vila Nova/AEGB se despediu da Superliga B com derrota por 3 sets a 0 para o Araguari/Ubevôlei-MG. O jogo foi disputado no Goiânia Arena, no último sábado (19), pela 9ª e última rodada da fase de classificação do torneio nacional. As parciais da partida foram de 25 a 20, 25 a 19 e 25 a 19. O Tigre foi dominado pelo adversário mineiro, que não teve dificuldades para abrir vantagem no...