O técnico Dado Cavalcanti pode ter mais dois desfalques para a partida contra o Grêmio, no próximo domingo (29). O lateral esquerdo Willian Formiga e o atacante Victor Andrade se recuperam de lesões e serão avaliados até o dia da partida.

Os dois jogadores precisaram ser substituídos no decorrer do empate, sem gols, com a Chapecoense. O lateral esquerdo Willian Formiga sofreu uma contratura muscular e cedeu lugar para Bruno Collaço ainda no 1º tempo da partida. Victor Andrade precisou deixar o campo antes da metade do 2º tempo por causa de uma luxação no ombro.

De acordo com informações repassadas pela assessoria do clube colorado, os dois jogadores passam por avaliação diariamente e a presença deles na partida marcada para o Serra Dourada não está descartada.

O desfalque certo para a partida é o volante Arthur Rezende, que recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática.