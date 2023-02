A diretoria do Vila Nova deve buscar junto à Federação Goiana de Futebol (FGF) a antecipação do primeiro jogo pelas quartas de final do Goianão para que o clube possa ter força máxima nas partidas seguintes, as de estreia pela Copa Verde e na Copa do Brasil. Classificado às quartas de final do Estadual, o Vila pode pedir para jogar na terça-feira de Carnaval (dia 21), em vez de no final de semana (dia 25 ou 26).

Assim, o time jogaria no dia 23 (quinta-feira) pela Copa Verde e teria tempo maior para se recuperar e se preparar para a partida do último dia do mês (28, terça-feira), quando entra em campo vaga com o Real Noroeste-ES.

Após a goleada de 3 a 0 sobre o Morrinhos, na manhã de sábado (11), o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, ressaltou que o clube se planeja para jogar a Copa Verde com força máxima, torneio em que foi vice-campeão nas duas últimas edições (2021 e 2022).

Na Copa do Brasil, o Vila Nova pretende entrar com força por causa das cotas recebidas – o clube receberá R$ 1,25 milhão e, caso avance à fase seguinte, fatura mais R$ 1,4 milhão.

O Tigre poderá inscrever mais dois jogadores para as quartas de final do Estadual, mas não deve fazê-lo e centrar esforços para reforçar o elenco quando começar a Série B, em abril. O Vila Nova disputa o Estadual com elenco enxuto, mas considerado competitivo – o principal desfalque é o zagueiro Rafael Donato, que se recupera de lesão muscular.