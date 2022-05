Esporte Vila Nova: por reação, ex-colorados recomendam que líderes chamem responsabilidade Em pontos, após cinco jogos na Série B, a campanha atual do Tigre só é superior a outros três registros nos pontos corridos

Em número de pontos após cinco jogos na Série B, a campanha do Vila Nova em 2022 só é superior a outros três registros da equipe nos pontos corridos. Em duas, o time deu a volta por cima após um início ruim. Nos dois casos, jogadores que atuaram pelo Tigre, em 2010 e 2016, acreditam que há semelhanças com o momento do time em 2022 e recomendam que os líderes chamem a respon...