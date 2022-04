Esporte Vila Nova prega confiança em retomada Direção do time colorado refuta em mudar comissão técnica ou elenco e acredita em recuperação na temporada

A diretoria do Vila Nova não pensa em fazer mudanças na comissão técnica ou no elenco colorado por causa do momento ruim que o Tigre vive na temporada. Sem vencer há oito partidas, quatro delas pela Série B, o time vilanovense vive seu pior período no comando do técnico Higo Magalhães.Na avaliação da direção, o trabalho está sendo feito e não faltam cobranças dentr...