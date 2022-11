Recarregar as baterias, avaliar os erros e acertos e planejar novas estratégias são o que o Vila Nova pretende fazer no curto espaço de tempo que terá até o sábado (19) para a decisão da Copa Verde, contra o Paysandu, no Serra Dourada. O time colorado só chegaria a Goiânia no início desta quinta-feira (17) e terá pouco tempo para treinar.

A maior preocupação do técnico Allan Aal é estar com uma equipe fresca para a decisão. O treinador avalia que o vigor físico no jogo final em Goiânia poderá colocar em vantagem um dos finalistas.

Fora de casa, o Vila Nova empatou com o Paysandu na Curuzu, por 0 a 0. O time colorado podia até ter saído com um resultado ainda melhor em Belém, pois jogou boa parte do 2º tempo da partida com vantagem numérica em campo. Se o gol não saiu, ao menos o Tigre fez com que o Papão se desgastasse mais para compensar o jogador expulso.

“Tivemos uma viagem muito desgastante. Poderíamos ter aumentado a intensidade no momento em que tínhamos um jogador a mais, mas entendemos que os jogadores estão jogando no limite”, explicou o técnico Allan Aal, após o empate, em Belém.

O treinador revelou que a saída do atacante Neto Pessoa, no intervalo, se deu justamente por causa do cansaço físico que o jogador acusou.

Allan Aal entende que a equipe poderia ter saído com uma vitória da Curuzu para abrir vantagem no confronto final, mas valorizou o empenho dos jogadores e lembrou que o Paysandu é um adversário de valor e que fez uma boa partida diante de sua torcida.

“É um adversário que se preparou somente para essa competição depois da eliminação na Série C. Ficamos na expectativa de fazer um jogo melhor em casa, mas valorizamos o que fizemos aqui (em Belém)”, destacou Allan Aal.

O treinador colorado não tem desfalques em relação ao time utilizado em solo paraense. A equipe vai com força máxima e espera que a energia também esteja bem próxima disso.

Desfalque do rival

Do outro lado da disputa, o lateral Leandro Silva foi expulso de campo e é desfalque certo do Paysandu para o jogo em Goiânia. O Papão tem sofrido com essas expulsões ao longo das competições que disputou em 2022.

Para ganhar o empurrão necessário para a conquista da Copa Verde, o Vila Nova espera contar com casa cheia diante do Paysandu. A diretoria do Tigre está se mobilizando para pedir que o torcedor colorado compareça em peso no sábado (19).

A expectativa é de 40 mil torcedores no estádio, e a diretoria anunciou que já comercializou 5.200 bilhetes de forma antecipada. A expectativa é que o volume de vendas fique mais intensa a partir desta quinta-feira (17).

Os ingressos para a final custam R$ 40 (inteira) na arquibancada, R$ 80 (inteira) nas cadeiras e R$ 150 (inteira) no setor de visitantes. Os bilhetes podem ser adquiridos, de forma antecipada na loja Nação Colorada (no OBA), a loja Empório Bebidas da Avenida T-9, o Tio Bák Noroeste ou pelo site do clube.

