O Vila Nova pretende solicitar à CBF a gravação do árbitro de vídeo a respeito do pênalti marcado para o Criciúma, na derrota colorada por 1 a 0, sábado (25). A direção do time colorado também planeja formalizar uma reclamação junto à Comissão de Arbitragem da entidade, nesta semana, após discordar da marcação feita pelo árbitro Paulo Henrique Schleich Vollkopf/MS.

Na análise do Vila Nova, a decisão da arbitragem influenciou diretamente no resultado da partida disputada no último sábado (25), pela 14ª rodada da Série B. O gol marcado por Marquinhos Gabriel ocorreu após a conversão da penalidade sinalizada por Paulo Henrique Schleich Vollkopf/MS, depois de revisão do lance após orientação do VAR, Márcio Henrique de Gois/SP.

Nesta segunda-feira (27), a direção do Vila Nova vai se reunir para iniciar o procedimento para ingressar com a reclamação formal na Comissão de Arbitragem.

O lance que gerou o pênalti para o Criciúma ocorreu no primeiro tempo, após cruzamento de Marcelo Hermes. A bola foi na direção da área do Vila Nova, mas desviada pelo lateral direito Alex Silva. O jogador colorado bloqueou a bola com o braço direito, que estava colado ao seu corpo. O jogo seguiu até intervenção do VAR, Marcio Henrique de Gois/SP, que orientou revisão do lance.

Na checagem, que durou cerca de dois minutos, Paulo Henrique Schleich Vollkopf/MS optou por mudar a decisão de campo e sinalizou o pênalti, que foi convertido, aos 29 minutos de jogo, pelo meia Marquinhos Gabriel e decretou vitória catarinense por 1 a 0.

Com a derrota, o Vila Nova permanece com 11 pontos, na lanterna da Série B. O time colorado não vence há nove partidas na temporada, a pior sequência sem vitória do Tigre em 2022. No período sem vencer, marcou apenas um gol, o que gera um incômodo interno no clube vilanovense.

“Incomoda a todos e isso talvez gere mais ansiedade para os jogadores que estão em campo. Essa pressão é natural, pelo fato da nossa produtividade ser tão baixa em termos de eficiência, mas estamos criando. Não dá para acreditar em sorte, transferir nossa responsabilidade em falta de sorte. Estamos com alguns momentos em que a sorte não nos ampara, mas é continuar trabalhando”, opinou o técnico Dado Cavalcanti.