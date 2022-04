Esporte Vila Nova pretende utilizar o Serra Dourada na Série B Presidente do Tigre explicou que ida para o principal palco do futebol goiano vai ocorrer em partidas que gerem apelo de público

O Vila Nova pretende jogar no Serra Dourada após a liberação do estádio e avaliará se vai mandar jogos na Série B no principal palco do futebol goiano. A direção do Tigre confirmou que jogará as primeiras rodadas da competição nacional no OBA, mas em partidas que acredita que terá públicos maiores pode pedir alteração de mando. Leia também Após acordo, Serra Dour...