Com 12 reforços contratados para a nova temporada, o Vila Nova vai dar prioridade máxima à disputa do Campeonato Goiano. O time colorado tem o desejo de brigar pelas primeiras colocações e quer que a campanha sirva como catapulta para chegar encorpado à disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sem vencer a competição local desde 2005, o Vila Nova entende que a disputa do Campeonato Goiano é uma prioridade para o clube neste início de temporada. O Tigre sabe que uma boa campanha, ou até mesmo a conquista do título, poderá dar o tom positivo para o restante da temporada.

“Uma campanha aceitável será brigar na parte de cima da tabela, o clube pede isso, a torcida pede isso e é o que esperamos. Os atletas foram escolhidos a dedo, os que ficaram aqui também é porque entendemos que podem ter um grande ano conosco”, comentou Carlos Frontini, diretor de futebol do Vila Nova.

O dirigente colorado avalia que o Campeonato Goiano será muito disputado em 2023, inclusive pelo novo modelo de classificação para a Copa do Brasil de 2024, que será exclusivamente via competição estadual.

“Agora, todas as equipes vão dar uma importância muito grande ao campeonato estadual, não tem mais como entrar (na Copa do Brasil) pelo ranking. É importância total ao estadual. Sempre tivemos esse critério de jogar o campeonato estadual com força máxima, assim como todas as outras competições”, destacou Carlos Frontini.

O elenco do Vila Nova, em sua maior parte, se apresentou para iniciar a pré-temporada no dia 18 de dezembro. Agora sob a batuta do técnico Claudinei OIiveira, o grupo tem causado boa impressão à diretoria colorada.

“Estamos muito contentes com as duas primeiras semanas de pré-temporada, com a dedicação e empenho de todos, assim como ficamos felizes com os atletas que fizeram um grande ano aqui em 2022, não temos do que reclamar dos atletas que aqui passaram”, disse Carlos Frontini.

“O perfil de atletas que contratamos tem nos agradado muito, o primeiro critério é sempre o comprometimento. Ele está à frente até da qualidade técnica, pois o comprometimento, hoje, para o clube está em primeiro lugar”, completou o dirigente colorado, que promete uma equipe bastante aguerrida para 2023.

Apesar de ter anunciado 12 reforços, o Vila Nova não fechou as portas para novas peças. O clube está satisfeito com o grupo reunido para iniciar o Campeonato Goiano, mas está atento ao mercado da bola para reforçar o elenco colorado.

“O elenco nunca está fechado, pois se tivermos alguma oportunidade de mercado vamos contratar, sim. Neste primeiro momento, para começar é isso, mas o futebol é tão dinâmico. Temos jogadores também que podem retornar em breve do departamento médico e nos qualificamos em todas as posições. Estamos atentos às oportunidades de mercado”, salientou Carlos Frontini.

O Vila Nova estreia no Campeonato Goiano na próxima quinta-feira (12), às 20h30, quando faz clássico contra o Goiânia no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.