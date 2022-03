Esporte Vila Nova quer digerir eliminação e foca em evolução durante ‘pré-temporada’ Time colorado se prepara para estreia na Série B, contra o Vasco, prevista para o segundo final de semana de abril

O Vila Nova não quer repetir 2021 e espera que a eliminação no Goianão 2022 não afete o desempenho da equipe em campo no retorno dos jogos para o clube colorado. O Tigre quer digerir a queda no Estadual, na semifinal para o Atlético-GO, e foca em evoluir situações técnicas e táticas para a sequência da temporada que prevê partidas da Copa do Brasil e da Série B para a eq...