Esporte Vila Nova quer retomar solidez defensiva para o clássico Além de ajustes na defesa, o técnico Higo Magalhães tem cobrado mais frieza para o ataque colorado decidir os jogos após dois tropeços no Goianão

O Vila Nova vai para o clássico contra o Atlético-GO com objetivo de voltar a vencer após dois tropeços no Campeonato Goiano, mas com o desejo de também retomar o futebol equilibrado que foi a marca do time na reta final da última temporada. O técnico Higo Magalhães quer solidez do sistema defensivo e eficiência ofensiva do ataque colorado. Apesar de ter conseguido manter a base de...