O Vila Nova quer passar rápido pela decepção da perda do título da Copa Verde e aprender com o vice-campeonato do torneio regional para não desanimar e buscar conquistas em 2023. Alguns líderes do elenco colorado entendem que a derrota nos pênaltis para o Paysandu na final, após estar vencendo até o último lance do tempo normal, é dolorida, mas o clube deve focar em fazer um bom início na próxima temporada.

A dor da perda do título ficou maior pelo modo como ocorreu: com gol de empate sofrido aos 49 minutos do segundo tempo e derrota de 4 a 3 nos pênaltis, isso tudo após empate sem gols no jogo de ida em Belém.

“Não podemos ficar remoendo muito. Tem que esquecer rápido. Se olhar o que fizemos nessa reta final de ano, a torcida já esqueceu o que a gente fez na Série B. Como eles esquecem rápido, saíram vaiando a gente (após a final). Também temos que esquecer rápido para dar uma resposta para eles”, analisou o capitão Rafael Donato.

Com contrato renovado para 2023, o zagueiro acredita que a cobrança será maior na próxima temporada, mas o Vila Nova pode dar respostas depois de terminar mais um ano como vice-campeão da Copa Verde - em 2021, o Tigre foi derrotado, também nos pênaltis, para o Remo.

“Futebol é dinâmico, somos cobrados jogo a jogo e seremos ainda mais no ano que vem. Futebol é momento a momento. Vamos sofrer esse luto nos próximos dias, mas, quando voltarmos ao trabalho, iremos focar em fazer nosso melhor para ter um bom Estadual, com grande performance”, completou o zagueiro vilanovense.

Para Rafael Donato, o Vila Nova perdeu o título da Copa Verde por não ter “matado o jogo” ao perder oportunidades no segundo tempo.

Já o meia Matheuzinho, autor do gol no empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, opinou que faltou “malandragem” para a equipe no final do jogo, período em que, para o jogador, era necessário “arrumar uma confusão” ou “jogar a bola para fora” a cada disputa.

“O sentimento de se perder uma final é frustrante. O Vila Nova mostrou uma reconstrução grande na Série B, fizemos um 2º turno incrível e tínhamos tudo para coroar com o título. Não veio, mas acredito que ano que vem é começar a mudar. A torcida e o clube necessitam de título, e temos que conseguir isso o mais rápido possível”, completou o meia Matheuzinho, que pode, nesta segunda-feira (21), decidir sobre sua permanência no Vila Nova.

O jogador não possui contrato para a próxima temporada e seu empresário terá uma reunião com o presidente do Tigre, Hugo Jorge Bravo, para definir o futuro do meia no clube colorado.

“A perda desse título precisa servir como motivação para nós. Ano que vem temos que começar bem o Estadual e fazer de tudo para conquistá-lo. Não tem outra explicação, é futebol. É inexplicável o que aconteceu no final do jogo, mas a vida segue. Vamos descansar agora nas férias para voltarmos melhores em 2023”, comentou o atacante Kaio Nunes, outro atleta do atual elenco que não possui permanência garantida para a próxima temporada.

Alguns jogadores, casos do goleiro Georgemy e do zagueiro Alisson Cassiano, se despediram do Vila Nova na final da Copa Verde. O defensor de linha chegou a entrar em campo na decisão contra o Paysandu, mas, assim como o ex-camisa 1, não fica no time colorado para a próxima temporada. O Tigre se despediu, neste domingo (20), de nove atletas do elenco que encerrou o ano.

Fora liberados Tony, Georgemy e Pedro Campanelli (goleiros), Alisson Cassiano e Matheus Mancini (zagueiros), Railan (lateral), Diego Tavares, Daniel Amorim e Rubens (atacantes).