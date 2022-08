No último dia disponível para transferências de jogadores com contratos ativos, o Vila Nova acertou a chegada de mais dois reforços que foram regularizados nesta segunda-feira (15) e podem estrear pelo clube colorado na próxima rodada da Série B. O zagueiro Jordan e o atacante Dentinho estão liberados para serem utilizados pelo técnico Allan Aal.

Jordan assinou empréstimo até o final da Série B. Ele estava no Tombense, que também disputa a Série B, mas não entra em campo desde o dia 26 de junho, no empate (1 a 1) com o Náutico pela 14ª rodada da competição nacional.

Revelado pela Ferroviária, o defensor também já defendeu equipes como o Cianorte (que possui seus direitos econômicos), base do Corinthians, Botafogo-SP, Ceará e Chapecoense, além do Tombense. Ele chega para disputar posição com Rafael Donato, Alisson Cassino e Eduardo Doma.

Lucas Félix, conhecido como Dentinho, é atacante e tem 25 anos. O jogador possui vínculo com o Avaí e foi cedido por empréstimo até a conclusão da Série B.

Neste ano, além do Leão, o atacante defendeu o Hercílio Luz. Na atual temporada, ele disputou 22 jogos, marcou três gols e distribuiu duas assistências. Dentinho foi companheiro de Jean Martim nos dois clubes - o volante também foi contratado pelo Vila Nova nas últimas semanas.

Regularizados, Dentinho e Jordan podem estrear pelo Vila Nova na próxima sexta-feira (19). O Tigre encara o Náutico, pela 25ª rodada da Série B, a partir das 21h30, nos Aflitos.