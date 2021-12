Esporte Vila Nova: renda de negociações vai custear salários e dívida Clube não divulgou valor das transações de Alesson e Dudu, mas pretende pagar Ceará para não ficar proibido de registrar novos atletas

Um dos principais jogadores do Vila Nova nas últimas duas temporadas, o volante Dudu foi negociado pelo clube com o Júbilo Iwata, que voltou à 1ª Divisão do Campeonato Japonês, após conquista título da Segundona local em 2021. O jogador ainda vai passar por exames médicos e assinar contrato, mas o clube japonês já fez o anúncio do reforço nas redes sociais. A equipe goiana...