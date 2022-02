Esporte Vila Nova renova contrato com atacante Clayton Jogador é um dos artilheiros do Tigre no Goianão 2022, com três gols e assinou novo vínculo até o dia 30 de junho de 2024

O Vila Nova renovou o contrato do atacante Clayton, um dos artilheiros do time colorado no Campeonato Goiano com três gols. O jogador de 23 anos assinou novo vínculo até o dia 30 de junho de 2024, o contrato anterior era válido até a mesma data, mas de 2023. O mineiro de Belo Horizonte chegou ao clube goiano em 2021, desde então disputou 36 partidas, marcou dez go...