O Vila Nova renovou o contrato do atacante Riquelme. O jogador de 21 anos foi contratado pelo clube colorado nesta temporada e estendeu vínculo até o final de 2024.

Riquelme, a princípio, foi contratado para atuar no time Sub-23, que disputa o Brasileiro de Aspirantes. Ele disputou cinco jogos pelo torneio nacional e marcou três gols, sendo um dos destaques da equipe que está na fase semifinal do torneio e abriu vantagem por vaga na final.

O jogador, porém, também foi utilizado pelo técnico Allan Aal na Série B em dois jogos e soma uma assistência para Matheus Mancini, que marcou o gol da vitória de 2 a 1 contra o Guarani na última rodada da Segundona.

Revelado pelo PSTC, do Paraná, Riquelme atuou na base do Atlético-GO. Pelo Dragão fez sua estreia como profissional em 2019, temporada que fez parte do elenco campeão goiano. Também jogou pela Anapolina, Anápolis, Bahia e Goiatuba antes de acertar com o Vila Nova.