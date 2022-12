O Vila Nova anunciou a renovação contratual com o atacante Victor Andrade, de 27 anos, para a temporada de 2023. O jogador se recupera de uma cirurgia no joelho e tem previsão de retorno aos gramados para a reta final do Campeonato Goiano.

Victor Andrade era considerado um dos principais destaques do Vila Nova em 2022 ate sofrer uma grave lesão com rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante uma partida contra o Guarani, em junho.

O atacante precisou passar por cirurgia e a previsão é de retorno às atividades com bola em março de 2023. O Tigre trabalha com cautela para esta volta de Victor Andrade para que ele consiga uma sequência grande de jogos com a camisa colorada.

Desde que chegou ao Vila Nova, no início de 2022, Victor Andrade fez 21 jogos e marcou dois gols. Antes de romper o ligamento do joelho direito, o atacante se recuperou de uma luxação no ombro que o tirou de algumas partidas da equipe na Série B.