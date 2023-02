O Vila Nova renovou o contrato com o lateral esquerdo Rodrigo Gelado, que é um dos destaques da equipe neste início de temporada. O novo vínculo do jogador de 19 anos é válido até o final de 2025 e sua renovação já foi publicada no BID da CBF.

Rodrigo Gelado foi captado pelo Vila Nova no ano passado após observar o jogador na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele jogou a competição pelo Taguatinga e acertou com o time colorado após o torneio sub-20. Na última temporada, jogou 23 partidas na base colorada entre as equipes sub-20 e Aspirantes (sub-23).

Neste ano, ganhou espaço para atuar na equipe profissional e disputou 11 partidas até aqui. Ele marcou um gol, o primeiro como profissional, na goleada de 3 a 0 diante do Iporá pela 5ª rodada da fase de classificação do Goianão 2023.

Por causa do bom desempenho neste início de ano, o Vila Nova foi procurado por equipes como Santos, Cruzeiro e RB Bragantino a respeito da situação do atleta.

Uma curiosidade do jogador é em relação a seu apelido, “Gelado”. O técnico Claudinei Oliveira pediu para o atleta não ser chamado desta forma, mas o apelido pegou. A origem da alcunha é por causa da semelhança do jogador com o personagem Lúcio Barro, conhecido como Gelado e super herói no filme “Os Incríveis”.