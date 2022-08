O Vila Nova renovou o contrato com o meia, que vem atuando como segundo volante, Romário. O jogador de 20 anos prorrogou seu vínculo até julho de 2024 (um ano a mais do anterior). Ele está no clube colorado desde 2020 e é uma das apostas do clube colorado na busca pela permanência na Série B.

Destaque na campanha do título goiano no Sub-20, Romário estreou como profissional nesta Série B e foi titular nos últimos três jogos da equipe colorada na competição nacional. Ele já atuou como meia, mas vem sendo escalado como segundo volante e tem o experiente Ralf como companheiro no 11 inicial na posição de marcação.

A negociação para renovação da contratação começou em julho, mas foi oficializada nesta quarta-feira (3) com a publicação do novo vínculo no Boletim Informativo Diário da CBF.

Romário chegou a ser emprestado em duas oportunidades, para o rival Atlético-GO e o Athletico-PR, ambos para atuar nas categorias de base, mas retornou ao clube colorado neste ano e se tornou uma das apostas na sequência da Série B.

Ele deve ser titular novamente diante do Ituano, nesta sexta-feira (5), no Estádio Serra Dourada, pela 22ª rodada da Série B. O time colorado encara a equipe paulista a partir das 19 horas.