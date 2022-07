O Vila Nova repete a ação feita contra o Bahia e vai doar ingressos para a torcida vilanovense para o duelo contra o CSA, nesta sexta-feira (15). A retirada dos 5.760 bilhetes para o Setor B do OBA começou nesta quarta-feira (13) nos pontos de venda.

Os ingressos foram adquiridos por uma patrocinadora do clube. A intenção da diretoria colorada é deixar pelo menos 56% da capacidade total do OBA, que é 10.175, lotada, o que não ocorreu no duelo contra o Bahia. Segundo o borderô da partida, 3.842 bilhetes foram retirados para o Setor B na rodada passada.

A retirada e venda dos ingressos (para o Setor A e visitantes) poderá ser feita na Loja Nação Colorada, no Empório das Bebidas, no Jardim Bela Vista, e no Tio Bák Noroeste - Shopping Perimetral Open Mall.

O valor do ingresso para o Setor A e para o Setor C, de visitantes, é de R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada). A meia entrada para o Setor A pode ser adquirida pelo torcedor que for ao OBA com a camisa do Vila Nova, além dos documentos comprobatórios.

Vila Nova e CSA fazem confronto direto dentro da zona de rebaixamento da Série B, a partir das 21h30, no OBA nesta sexta-feira. O time colorado não vence há 11 rodadas e pode deixar a lanterna, após seis rodadas na última colocação, se vencer a equipe alagoana e tirar saldo de três gols de diferença para o clube azulino.