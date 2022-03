Esporte Vila Nova rescinde com três jogadores e empresta atacante Tibúrcio, Kallyl e Éder Monteiro tiveram vínculos rescindidos. Alan Grafite foi emprestado para o Botafogo-PB para a disputa da Série C

O Vila Nova rescindiu contrato com três jogadores e acertou o empréstimo do atacante Alan Grafite para o Botafogo-PB. O time colorado segue o processo de formação do elenco que vai disputar a Série B, a partir de abril. Leia também Tigre assina com atacante nigeriano O zagueiro Tibúrcio e os volantes Kallyl e Éder Monteiro tiveram contratos rescindidos. Alan Grafite foi emprestado para o Botafogo-PB com contrato até o final da Série C, deste ano. Será o segund...