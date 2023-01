Vila Nova e Crac empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira (18), no estádio Genervino da Fonseca, em Catalão. O Leão do Sul abriu o placar com belo gol marcado pelo zagueiro Willian Goiano e Neto Pessoa, de pênalti, fez o gol do empate para o time colorado.

Com o resultado, o Crac perde os 100% de aproveitamento no Goianão. Com sete pontos, o Leão do Sul permanece na 2ª colocação. O Vila Nova chega aos 5 pontos e retoma a 4ª colocação do Goianão 2023.

Na próxima rodada, Vila Nova e Crac jogam no domingo (22) pela 4ª rodada do Goianão, às 16 horas. No OBA, o Tigre faz o clássico com o Atlético-GO e tenta voltar a vencer após dois empates. O Leão do Sul, por sua vez, vai até o Jonas Duarte para encarar o Anápolis.

Leia também

+ Confira a classificação atualizada do Goianão 2023

VILA MELHOR

O time colorado começou o jogo melhor no estádio Genervino da Fonseca. O Vila Nova conseguiu ter mais posse de bola e ocupou o campo de ataque. Apesar do gramado irregular, conseguiu criar por meio de troca de passes, quase sempre com a participação do meia Marlone, mas no momento de finalizar quase não levou perigo à meta do goleiro Cleriston, ex-Vila Nova, que quando preciso conseguiu defender os chutes da equipe vilanovense.

Lourenço e Marlone tiveram as melhores chances pelo Vila Nova no primeiro tempo, mas não passaram pelo goleiro Cleriston.

NA TRAVE

Com dificuldades para criar com bola rolando, o Crac levou perigo à meta do Vila Nova na bola parada. Aos 26 minutos, Wagner Manaus acertou bonito chute após cobrança de falta e viu a bola explodir no travessão do goleiro Vanderlei.

EQUILÍBRIO NA RETA FINAL

O jogo se manteve aberto até o final do primeiro tempo. O Vila Nova conseguiu criar jogadas por meio de troca de passes, enquanto o Crac atacava por meio dos contra-ataques e cruzamentos. Os goleiros Vanderlei e Cleriston foram responsáveis por manter o zero no placar na primeira etapa.

BELO GOL DO LEÃO DO SUL

O jogo se manteve aberto na etapa final, mas com leve domínio do Crac. O time da casa fez o goleiro Vanderlei trabalhar no segundo tempo e conseguiu anular o meio-campo do time colorado, que pouco fez para criar chance de gol.

Após jogada de bola parada, o Crac abriu o placar aos 32 minutos do 2º tempo. Depois de falta que bateu na barreira, a bola sobrou para o capitão Willian Goiano. O zagueiro acertou bonito chute de fora da área, no ângulo do goleiro Vanderlei: 1 a 0.

EMPATE RÁPIDO

O Vila Nova partiu para o campo de ataque na tentativa de empatar o duelo. Aos 37 minutos, João Lucas foi derrubado dentro da área: pênalti. Neto Pessoa partiu para a cobrança e empatou o duelo em Catalão.

Campeonato Goiano - 3ª rodada

Jogo: Crac 1x1 Vila Nova

Local: estádio Genervino da Fonseca

Data: 18/1/2023

Horário: 19h30

Árbitro: Eduardo Tomaz

Assistentes: Cristhian Passos e Ricardo Prado

CRAC: Cleriston; Duda, Nilo, Willian Goiano e Eduardo; Wagner Manaus, Lucas Gonçalves (Luis Fernando) e Jemerias; Jonatha (Janderson), Kayron (Victor Rangel) e Uelber (Fidel). Técnico: Paulo Massaro.

VILA NOVA: Vanderlei; Marcelinho (Diego Renan), Rafael Donato, Jordan e Rodrigo Gelado; Ralf, Sousa (João Lucas) e Marlone (Rickson); Lourenço, Neto Pessoa (Riquelme) e Hyuri (Vinicius Leite). Técnico: Claudinei Oliveira.

Gol: Willian Goiano, aos 32 minutos do 2º tempo (Crac) e Neto Pessoa, aos 38 minutos do 2º tempo (Vila Nova)

Cartões amarelos: Marcelinho, Jordan (Vila Nova)