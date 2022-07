Esporte Vila Nova sai na frente na luta por acesso à Série A2 do Brasileiro Feminino Equipe colorada ganhou por 2 a 0 a partida de ida das quartas da Série A3

O Vila Nova saiu na frente na luta pelo acesso à Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. O Tigre venceu o Toledo-PR por 2 a 0, no OBA, na partida de ida das quartas de final da Série A3. Os dois gols colorados foram marcados por Thais Lane. Quem avançar às semifinais consegue o acesso à Série A2 do Brasileiro. Na partida de volta, a equipe colorada pode perder...