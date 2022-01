Esporte Vila Nova se reapresenta e inicia preparação para duelo contra o Crac Tigre visita a equipe de Catalão no domingo (30), no estádio Genervino da Fonseca, pela 2ª rodada do Estadual

O Vila Nova se reapresentou na tarde desta quarta-feira (26), após a vitória de 1 a 0 contra o Goiatuba na estreia do Campeonato Goiano, e iniciou a preparação para o jogo de domingo (30) diante do Crac, em Catalão. Dos atletas que estiveram em campo na abertura do Estadual, apenas o meia Wagner gerou preocupação para a comissão técnica, por alguns momentos, após de...