O Vila Nova sofreu com chutes desviados e voltou a ser derrotado na Série B. Neste sábado (14), no Castelão, em São Luís-MA, o time colorado perdeu por 2 a 0 para o Sampaio Corrêa pela 7ª rodada da Série B. Gabriel Poveda e Pimentinha marcaram os gols do triunfo da equipe mandante, ambos após finalizações que foram desviadas e enganaram o goleiro Georgemy nos lances.

O resultado impede que o Vila Nova conquiste a segunda vitória seguida na Série B, algo que era o objetivo da equipe após bater o Náutico. O Tigre permanece com 7 pontos e volta a se aproximar da zona de rebaixamento, em 16º. O Sampaio Corrêa vai aos 8 pontos com o triunfo e sobe para 9º.

A equipe goiana volta a campo na próxima quinta-feira (19). O Vila Nova recebe a Chapecoense, pela 8ª rodada da Série B. O duelo será disputado no OBA, a partir das 19 horas.

PRESSÃO PREVISTA

O técnico Higo Magalhães disse, antes do jogo, que o Vila Nova precisaria suportar uma possível pressão do Sampaio Corrêa na saída de bola do time colorado. A previsão do treinador se confirmou nos minutos iniciais, com a equipe da casa marcando alto e incomodando a construção das jogadas do Tigre.

Nos primeiros 15 minutos, o Sampaio Corrêa conseguiu finalizar quatro vezes contra a meta do goleiro Georgemy, mas apenas um foi na direção do gol. A válvula de escape do Vila Nova foi o atacante Victor Andrade, que aos 17 minutos disparou em contra-ataque após roubada de bola do meia-atacante Matheuzinho. O camisa 11 invadiu a área adversária e bateu com perigo, mas foi só pelo lado colorado no 1º tempo.

DESVIO E GOL

O Sampaio Corrêa, apesar de não ter amplo domínio da posse de bola, seguiu melhor no jogo quanto a finalização. O time da casa terminou o primeiro tempo com 11 chutes, três na direção do gol. Um deles entrou.

Aos 34 minutos, Rafael Vila arriscou de longe. A bola desviou no zagueiro Renato e no atacante Gabriel Povedo. Os desvios enganaram o goleiro Georgemy, que ainda conseguiu espalmar a bola para cima. A pelota, porém, explodiu no travessão e voltou para a pequena área, onde Poveda estava e empurrou para o fundo das redes com o peito.

NOVAS CHANCES

O começo do 2º tempo não foi diferente da primeira etapa completa. O Sampaio Corrêa manteve o comportamento de pressionar o Vila Nova, circulou a bola pelos corredores do campo, mas não criou oportunidades claras nos primeiros 15 minutos. O Vila Nova, por sua vez, conseguiu incomodar o time da casa.

Victor Andrade, aos 13 minutos, e Jean Silva, aos 18, concluíram jogadas ofensivas e forçaram boas defesas do goleiro Luiz Daniel, que salvou o Sampaio Corrêa de sofrer o gol de empate.

JOGO MORNO

A reta final da partida até teve as duas equipes com tentativas de marcarem gols, no entanto, sem finalizações que levassem perigo contra os goleiros adversários. O jogo, que tinha o Sampaio Corrêa, com leve domínio da posse de bola, se tornou um duelo de jogadas de transição, muita correria por meio de contra-ataques.

NOVO DESVIO E GOL

Foi justamente em um lance de transição que o Sampaio Corrêa ampliou o placar no Castelão. Aos 39 minutos, Pimentinha recebeu na ponta direita, avançou em velocidade e finalizou de fora da área. A bola não ia na direção de gol, mas novamente foi desviada pelo zagueiro Renato e enganou o goleiro Georgemy: 2 a 0, placar final.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 7ª rodada

Jogo: Sampaio Corrêa 2x0 Vila Nova

Local: Castelão (São Luís-MA)

Data: 14/5/2022

Horário: 18h30



Árbitro: Zandick Gondim Alves Junior/RN

Assistentes: Vinicius Melo de Lima/RN e Luis Carlos de França Costa/RN

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia/RJ

SAMPAIO CORRÊA: Luiz Daniel; Mateusinho (Thiago Ennes), Allan Godoi, Nilson Júnior e João Victor; André Luiz, Eloir (Renatinho) e Rafael Vila (Maurício); Pimentinha, Ygor Catatau (Lucas Araújo) e Gabriel Poveda (Rafael Costa). Técnico: Léo Condé.

VILA NOVA: Georgemy; Moacir, Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Ralf (Pablo Roberto), Arthur Rezende (Diego Tavares) e Matheuzinho (Wagner); Pablo Dyego (Jean Silva), Daniel Amorim e Victor Andrade. Técnico: Higo Magalhães.

Gols: Gabriel Poveda, aos 34 minutos do 1º tempo (Sampaio Corrêa) e Pimentinha, aos 39 minutos do 2º tempo (Sampaio Corrêa).

Cartões amarelos: Eloir, Mateusinho, Rafael Costa (Sampaio Corrêa), Arthur Rezende e Pablo Roberto (Vila Nova).