Esporte Vila Nova sofre com sina de empates e escassez de gols Vila Nova chega ao quarto jogo consecutivo sem balançar as redes adversárias e se torna a equipe com maior número de igualdades no Brasileiro

O empate de 0 a 0 com o Grêmio-RS, na tarde deste domingo (29), no Estádio Serra Dourada, não aliviou a situação do Vila Nova na Série B do Brasileiro. O time vilanovense se mantém entre os quatro últimos colocados (Z4) e precisa buscar pontos fora de casa em outro jogo decisivo contra um concorrente direto, o Guarani, na parte baixa da tabela. Os dois clubes estão na...