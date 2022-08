Esporte Vila Nova sofre derrota para o Taubaté e sai em desvantagem Time colorado perde, por 1 a 0, em Goiânia e terá de vencer no interior de São Paulo para chegar à final do Campeonato Brasileiro Feminino A3

O Vila Nova sofreu derrota para o Taubaté-SP, por 1 a 0, na tarde deste domingo (7), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Com esse resultado, o time sai em desvantagem no confronto mata-mata por uma vaga na grande final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A3. Debaixo de forte calor e umidade relativa do ar muito baixa, as jogadoras de Vila Nova e Taubaté fizera...