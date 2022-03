Esporte Vila Nova solicita que jogo contra o Flu seja no Serra Dourada Time colorado decide vaga nas oitavas de final do torneio nacional em maio, no dia 11 ou 12

O Vila Nova solicitou à Federação Goiana de Futebol que o jogo da volta da 3ª fase da Copa do Brasil, contra o Fluminense, seja disputado no estádio Serra Dourada. A informação foi divulgada pelo presidente Hugo Jorge Bravo, em uma rede social. O @VilaNovaFC já informou à FGF que tem interesse de mandar o jogo da Copa do Brasil no Estádio Serra Dourada. Agora, é aguardar a solução burocrá...