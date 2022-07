Para garantir a permanência na Série B, o Vila Nova terá de repetir, em 2022, a campanha que fez no 2º turno da competição nacional na edição do ano passado. O time colorado terá de conquistar 31 pontos (54,4% de aproveitamento) no returno do campeonato na busca pela desejada pontuação de 45 pontos, que é a média histórica para evitar a queda à 3ª Divisão.

No ano passado, o Vila Nova terminou o 1º turno da Série B com 19 pontos e garantiu a permanência por causa do desempenho de G4 que fez no returno. O Tigre conquistou 32 pontos, com aproveitamento de 56,1%. Se isso voltar a ocorrer neste ano, a possibilidade do clube goiano permanecer na Segundonas é grande.

A diferença entre as edições é que o Vila Nova, em 2022, terminou o 1º turno na lanterna, com o pior desempenho da equipe na primeira metade da competição considerando as primeiras 19 rodadas e todas as participações nos pontos corridos. No ano passado, o clube colorado foi o 15º e se salvou do rebaixamento na penúltima rodada.

Leia também

- Por demanda, Vila Nova libera mais ingressos para torcida do Vasco

- Confira a tabela da Série B atualizada

Na história da Série B nos pontos corridos, apenas três times que tiveram pontuação de 14 ou menos pontos no final do 1º turno conseguiram garantir a permanência. Os casos ocorreram com o Ceará em 2015, ABC em 2013 e Brasiliense em 2008. O Vila Nova tenta se tornar o quarto case de sucesso.

A campanha do Vila Nova no returno da Série B em 2021 foi de oito vitórias, oito empates e três derrotas (56,1%). Repetir essa sequência nesta temporada deverá ser o suficiente para o Tigre se salvar de mais um rebaixamento em sua história.

Um fator positivo que o clube vilanovense teve em 2021 foi vencer como mandante. Dos oito triunfos no 2º turno de 2021, seis ocorreram em Goiânia. O time também chegou a ficar dez jogos invicto e garantiu a permanência na 37ª rodada, ao bater o Londrina, no OBA.

Algo que traz esperança de que o desempenho pode ser repetido são as caras novas que o Vila Nova terá no 2º turno, com contratações e atletas das categorias de base que já estão sendo utilizados, casos de Riquelme, Jefferson e Romário.

Resgatar destaques da equipe, como Matheuzinho, Wagner e Rubens, por exemplo, é outro ponto que o técnico Allan Aaal tentará fazer no 2º turno para o Vila Nova construir nova campanha de G4 na busca pela permanência.

Na avaliação do treinador, o time colorado mostrou evolução defensiva no empate sem gols com o Sport e agora busca encontrar o equilíbrio com o setor ofensivo, que é o pior ataque da Série B com 11 gols.