Esporte Vila Nova tem mesmo rival para fechar 2021 Vila Nova volta a enfrentar o Remo em final de competição em 2021, desta vez por conquista inédita

O ano que começou com título da Série C para o Vila Nova pode terminar com uma conquista inédita e o mesmo rival em comum nas duas decisões. O Remo bateu o Paysandu na semifinal da Copa Verde e avançou à final para encarar o Tigre nos jogos que vão definir o campeão do torneio regional em 2021. Em campo, além da taça, a equipe colorada defende uma sequência invicta de seis...