Esporte Vila Nova tem noite de ‘primeira vezes’ para golear o Iporá Georgemy e Matheuzinho têm atuações decisivas, reservas brilham e o Tigre aplica maior goleada do Estadual, até aqui

A maior goleada do Goianão 2022, até agora, possui várias histórias que explicam a superioridade que o Vila Nova mostrou contra o Iporá. No OBA, nesta quinta-feira (10), o time colorado venceu o Lobo Guará por 5 a 0 e terminou o 1º turno do Estadual no topo do Grupo B. Com 10 pontos, o Tigre tem a melhor campanha do turno. A equipe contou com grande atuação do golei...