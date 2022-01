Esporte Vila Nova: 'temos um grupo quase fechado, mas estamos de olho no mercado', diz diretor Frontini comenta formação do elenco, que recebeu cinco contratações até agora, e os objetivos do ano: "vamos brigar por coisas grandes"

Com a inteção de "brigar por coisas grandes" em 2022, o Vila Nova deu início, nesta segunda-feira (3), à pré-temporada do clube. O começo do trabalho conta com uma base do time de 2021, cinco contratações e outros atletas da base que terão chance no início do ano. Diretor de futebol colorado, Frontini avisou que o grupo está quase fechado, mas o clube ficará de olho e...