Esporte Vila Nova tenta 3ª virada na sua história na Copa do Brasil Tigre perdeu o jogo de ida da 3ª fase para o Fluminense por 3 a 2 no Maracanã

Para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil, o Vila Nova terá de repetir um feito que conseguiu pela última vez em 1997: virar uma eliminatória no torneio nacional após derrota no jogo de ida. Contra o Fluminense, depois de doloroso revés por 3 a 2, após abrir 2 a 0 em pleno Maracanã, o time goiano terá de vencer por um gol de diferença para levar a disputa para ...