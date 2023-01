O Vila Nova vai à Copa São Paulo de Futebol Júnior com objetivo de avançar o mais longe possível na principal competição de base do País. Para além do resultado, o Tigre deseja seguir o processo de revelação de jogadores. Na avaliação do clube, as duas situações andam juntas, e o sucesso em campo na Copinha pode contribuir com transferências de atletas ou promoção para o time profissional.

A equipe disputará a Copinha com a base da equipe campeã goiana sub-20 (no primeiro semestre de 2022), que é a principal competição estadual da categoria. Além disso, terá uma mescla com atletas do sub-17. A ideia é dar experiência para os mais jovens durante o processo de transição entre as categorias.

O meia Carlos Miguel e o atacante João Bom, por exemplo, são destaques do time sub-17 que vão integrar o elenco do Vila Nova na Copinha.

“Em números, nossa média deve ser uma das mais jovens da competição”, comentou o diretor das categorias de base do Vila Nova, Olímpio Jayme Neto.

Na Copinha 2023, o Vila Nova terá Mauá (SP) como sede e vai enfrentar o Nova Iguaçu-RJ, além das equipes da cidade local, o Mauá e Mauaense. Será a 19ª nona participação seguida da equipe colorada no torneio, desde 2005, quando fez sua melhor campanha.

Na ocasião, Pedro Júnior e Paulo Ramos comandaram o Tigre até a fase quartas de final. O time goiano parou no Corinthians, após disputa de pênaltis (5 a 3 para a equipe paulista).

O cenário atual é outro, mas a melhor campanha do Vila Nova no torneio sempre é citada como inspiração. O que também aumenta a confiança é o presente, com desejo de fazer sucesso novamente, e o passado recente. O título goiano no sub-20 em 2022 foi o primeiro do Vila Nova na categoria depois de sete temporadas.

“O título no Goiano sub-20 foi importante para a nossa base. Fizemos uma competição sólida, que nos coroou com a conquista da vaga na Copa do Brasil sub-20 do ano que vem. É um título que nos traz mais confiança para os meninos terem bom desempenho na Copinha, ajuda a desenvolver um bom trabalho”, analisou Olímpio Jayme.

Por causa do calendário aperto que o início de 2023 prevê, com jogos de Goianão, Copa do Brasil e Copa Verde para o Vila Nova entre janeiro e março, existe a possibilidade de que jovens do sub-20 recebam chances no time principal, em treinos ou até mesmo com minutos em algumas partidas.

Para Olímpio Jayme, uma boa campanha na Copinha contribuirá para que o Vila Nova possa revelar bons jogadores no fim da atual geração sub-20.

“O título goiano sub-20 e a boa campanha no Brasileiro sub-23 (Aspirantes) foram importantes para finalizar bem essa geração. Ir longe na Copinha e revelar atletas estão atrelados. É difícil revelar jogadores caindo na 1ª fase. Nós temos que pensar em promover atletas para o time principal e também para acertar negociações. Temos condições e vamos buscar uma boa campanha”, completou o diretor da base colorada.

Em 2023, além da Copinha, o Vila Nova terá calendário cheio na categoria sub-20 com as participações no Goiano, Copa Goiás e a Copa do Brasil da categoria.